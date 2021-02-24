Грузия с 1 марта откроет воздушные границы для российских туристов

Правительство Грузии расширило список стран, граждане которых с 1 марта смогут прибывать в страну при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

В список вошли Россия, Армения, Азербайджан, Беларусь, Украина и Казахстан. Ранее граждане этих стран могли попасть в Грузию только с документом о полной вакцинации.

Попасть в страну можно будет только на самолете, сухопутные границы по-прежнему останутся закрытыми для туристов.

На сегодняшний день прямых перелетов между Россией и Грузией нет. В июле 2019 года указом Владимира Путина российским авиакомпаниям запретили летать в Грузию. Позже Минтранс РФ запретил полеты грузинских авиакомпаний в Россию. Причиной послужили многочисленные акции протеста у парламента в Тбилиси после выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова, занявшего кресло спикера и говорившего на русском языке в рамках 26-й Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил в начале февраля, что вопрос возобновления авиасообщения с Грузией по-прежнему зависит не только от эпидемиологической обстановки, но и от выполнения условий отмены указа Путина.