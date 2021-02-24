Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за неповиновение силовикам в четыре раза

Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает штрафы за неповиновение силовиками и вводит наказание за нарушения при финансировании массовых акций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Принятый закон вносит изменения в статью 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению правоохранителей). Максимальная санкция по этой статье — 15 суток ареста — остается прежней, однако штрафы увеличиваются. Если раньше их сумма составляла 500–1000 рублей, то теперь — 2000–4000 рублей, при этом появляется возможность назначить обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Для юридических лиц штраф за неповиновение сотрудникам ФСБ теперь составит до 70 тыс. рублей, а за неповиновение органам государственной охраны — до 40 тыс. рублей.

При повторном нарушении штрафы для граждан составят от 10 до 20 тыс. рублей (сейчас до 5000 рублей), для юридических лиц — 70–200 тыс. рублей (сейчас 50–100 тыс. рублей). Санкция в виде ареста до 30 суток сохраняется, к ней добавляется возможность назначить обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Этот же закон вносит изменения в статью 20.2 КоАП, вводя штрафы за нарушения при финансировании массовых акций. Они касаются порядка сбора и расходования денег на митинг и перечисления средств в доход государству (в декабре в России приняли закон, согласно которому анонимные пожертвования на митинг должны перечисляться в федеральный бюджет).

За такие нарушения гражданам будет грозить штраф от 10 до 20 тыс. рублей или до 40 часов обязательных работ, должностным лицам — штраф от 20 до 40 тыс. рублей, юридическим лицам — от 70 до 200 тыс. рублей.

За перечисление денег на массовую акцию от человека, который не вправе это делать, для граждан будет предусмотрен штраф 10–15 тыс. рублей, для должностных лиц — 15–30 тыс. рублей, для юрлиц — 50–100 тыс. рублей.