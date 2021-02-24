Forbes составил новый рейтинг самых дорогих компаний рунета. «Яндекс» по-прежнему на первой строчке

«Яндекс» третий раз подряд возглавил рейтинг 30 самых дорогих интернет-компаний в России по версии Forbes. Аналитики оценили его стоимость в 22,98 млрд долларов.

На вторую строчку попал интернет-магазин одежды Wildberries (его стоимость оценивается в 14,52 млрд долларов), на третью — Ozon (10,58 млрд долларов). Также в десятке оказались Mail.ru Group (6 млрд), Avito (4,9 млрд), 1С (2,28 млрд), Lamoda (2,27 млрд), HeadHunter (1,6 млрд), Delivery Club (1,5 млрд) и «AliExpress Россия» (1,1 млрд).

В список этого года попали компании, которые предоставляют услуги в интернете и формируют как минимум 50% выручки в пределах России. Кроме того, у них должно быть более половины российских пользователей. Из‑за этого в рейтинге нет таких компаний, как Playrix, Telegram или JetBrains.

В 2020 году стоимость «Яндекса» была оценена в 14,6 млрд долларов. Вторую и третью строчку заняли Mail.ru Group (5,2 млрд) и «Авито» (3,8 млрд). Пятерку замыкали платежный сервис Qiwi (1,16 млрд долларов) и рекрутинговый сайт HeadHunter (1,15 млрд).