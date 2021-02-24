На средиземноморское побережье Израиля выбросило несколько десятков тонн мазута, который попал в организм морских черепах. Ветеринары кормят животных майонезом, так как он разрушает ядовитое вещество, сообщает AP.

Сейчас лечение проходят 11 рептилий, которые находятся под угрозой исчезновения. Врачи удалили смолу из дыхательных путей, а с помощью майонеза вымывают нефтепродукты из пищеварительного тракта. На восстановление черепах уйдет от одной до двух недель, после чего они смогут вернуться в море.