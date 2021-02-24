На средиземноморское побережье Израиля выбросило несколько десятков тонн мазута, который попал в организм морских черепах. Ветеринары кормят животных майонезом, так как он разрушает ядовитое вещество, сообщает AP.
Сейчас лечение проходят 11 рептилий, которые находятся под угрозой исчезновения. Врачи удалили смолу из дыхательных путей, а с помощью майонеза вымывают нефтепродукты из пищеварительного тракта. На восстановление черепах уйдет от одной до двух недель, после чего они смогут вернуться в море.
Мазут выбросило на побережье после мощных штормов. Пострадало около 190 километров береговой зоны. По мнению властей, это крупнейшая экологическая катастрофа в истории страны. Тысячи добровольцев помогают расчистить берег.
Предположительно, нефтепродукты сбросил корабль, который находился в 50 километрах от берега во время шторма. Ученые изучают снимки со спутников и направление волн в тот период, чтобы выяснить причину катастрофы.