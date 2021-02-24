Около четверти — 23% — россиян связывают патриотизм с готовностью говорить о стране правду, какой бы горькой она ни была. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ.

Согласно исследованию, большинство опрошенных понимают патриотизм как эмоцию, а не как некоторую деятельность: 67% согласны с утверждением, что быть патриотом — значит любить свою страну, и только 26% сочли патриотизмом набор действий, ведущих к процветанию страны. 20% респондентов понимают патриотизм как помощь нуждающимся.

Практически в одинаковой степени россияне называют патриотизмом как защиту родины от любых нападок и обвинений (24%), так и превосходство своей страны над другими (25%). И лишь 10% согласны с тем, что быть патриотом — значит считать, что у страны нет недостатков.

Понятие патриотизма в России за последние годы прошло трансформацию от абстрактного чувства «любви к Родине» к требованию и запросу на сильную сверхдержаву, заявил политконсультант Дмитрий Фетисов

«Все всплески патриотических настроений происходили после геополитических — таких как присоединение Крыма — или спортивных успехов России. Эффект от достижений в спорте был кратковременным, Крым дал более длительное положительное влияние на патриотизм, но и это влияние сейчас исчезло», — считает эксперт.

В мае 2020 года президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о воспитании патриотизма и уважения к старшим и защитникам отечества среди учащихся. Тогда же глава государства заявлял, что патриотизм — это «национальная идея» России. «Но патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым. Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед», — говорил он.