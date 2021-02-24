ВОЗ: пандемия коронавируса закончится в начале 2022 года

Пандемия коронавируса завершится в начале 2022 года. С таким прогнозом выступил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

«Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда вирус только начал распространяться», — сказал он в интервью датскому телеканалу DR.

По словам Клюге, вирус продолжит свое распространение, однако к началу следующего года необходимости в ковидных ограничениях уже не будет. При этом он подчеркнул, что это только прогноз, поскольку пока никто не может точно сказать, как будет развиваться ситуация.

В начале февраля эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове сообщила о замедлении темпов распространения коронавируса в мире. Она отметила, что это происходит благодаря соблюдению ограничительных мер.

До этого в организации допустили, что коронавирус станет сезонным заболеванием. Представительница организации в России Мелита Вуйнович считает, что предпосылки к этому есть, но дать однозначный ответ пока невозможно — следует понаблюдать за активностью вируса в течение нескольких сезонов.