В Петербурге за сутки выпала почти месячная норма снега. Пробки достигли 8 баллов

За последние сутки на Петербург обрушилась почти месячная норма осадков. В ближайшее время может выпасть еще до 10 сантиметров снега, сообщает пресс-служба города со ссылкой на вице-губернатора Николая Бондаренко.

«В целом на уборке города задействовано 1211 единиц дорожной уборочной техники и 1098 человек», — пишет пресс-служба. Им предстоит расчистить примерно 45,6 тыс. кубических метров снега.

На дорогах образовались сильные заторы. Утром 24 февраля сервис «Яндекс.Пробки» оценил их в 8 баллов. В основном автомобили стоят на Невском и Литейном проспектах, а также на Садовой улице и КАД. Водители жалуются на сугробы и заносы из‑за гололедицы.

Ранее в Москве также выпало рекордное количество снега. Сильная метель началась в ночь на 12 февраля — за сутки в столице выпало 75% месячной нормы осадков. Улицы в городе убирали почти 60 тыс. человек, для вывоза снега в центре перекрыли около 20 улиц.