В России за сутки выявили 11 749 случаев коронавируса

В России выявили 11 749 случаев коронавируса за сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 74 заражения больше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, а также Московской, Нижегородской, Свердловской и Ростовской областях.