перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Clubhouse нашел разработчика приложения для Android 13:50
Yung Trappa выпустил первый клип после освобождения из тюрьмы 13:22
Marcel Heil/Unsplash В Израиле черепахи наглотались мазута. Врачи кормят их майонезом — это поможет очистить организм
В Израиле черепахи наглотались мазута. Врачи кормят их майонезом — это поможет очистить организм 13:16
Каждый четвертый россиянин считает, что быть патриотом — значит говорить «горькую правду» о стране 12:40
ВОЗ: пандемия коронавируса закончится в начале 2022 года 11:50
В Петербурге за сутки выпала почти месячная норма снега. Пробки достигли 8 баллов 11:45
Clubhouse разблокировал аккаунт Владимира Соловьева 11:18
В России за сутки выявили 11 749 случаев коронавируса 11:11
Joker James/vk.com Вышел лайв-альбом Joker James «Unplugged», записанный год назад в Powerhouse
Вышел лайв-альбом Joker James «Unplugged», записанный год назад в Powerhouse 10:48
Том Холланд и Зендая показали кадры из сиквела «Человека паука». А еще предположили его название 10:40
Marvel и Disney+ выпустили новые кадры из сериала «Сокол и Зимний Солдат». До премьеры меньше месяца 10:12
Глава Microsoft заявил о причастности российской разведки к кибератаке на системы правительства США 9:55
В России поставят на поток производство электрогрузовиков. Первый контракт может заключить «Магнит» 9:46
hillaryclinton/Instagram Хиллари Клинтон и Луиза Пенни напишут политический триллер о терроризме
Хиллари Клинтон и Луиза Пенни напишут политический триллер о терроризме 9:05
Жерара Депардье обвинили в изнасиловании и домогательствах Вчера в 22:28
Майкл Грейси снимет байопик про Робби Уильямса Вчера в 21:31
НАСА опубликовало звуки с Марса, Маск потерял 15 млрд долларов и другие новости дня Вчера в 20:27 Дайджест
Netflix выпустил первый тизер сериала «Наследие Юпитера» Вчера в 19:12
Биткоин подешевел на 10 тыс. долларов за 19 часов Вчера в 18:34
Avi Waxman/Unsplash Немецкая страховая компания отказалась от работы с проектом «Северный поток-2» из‑за санкций
Немецкая страховая компания отказалась от работы с проектом «Северный поток-2» из‑за санкций Вчера в 17:43
Отключить рекламу

В России за сутки выявили 11 749 случаев коронавируса

Виктория Шанина
Сегодня в 11:11

В России выявили 11 749 случаев коронавируса за сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 74 заражения больше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, а также Московской, Нижегородской, Свердловской и Ростовской областях.

Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 200 902. За последние сутки полностью выздоровели 12 218 человек, за все время — 3 751 562. За сутки умерли 383 пациента, за весь период — 84 430.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 112,1 млн человек, 2,4 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (28,2 млн). На втором месте — Индия (11,3 млн), на третьем — Бразилия (10,2 млн), на четвертом — Великобритания (4,1 млн).

События недели на afisha.ru
приключение
Конек-горбунок
Новейшая экранизация русской народной сказки с Павлом Деревянко в роли жеребца
электроника
Ishome
Главная российская звезда модульных синтов
рок
Диана Арбенина и «Ночные снайперы»
Одна из главных женщин русского рока
комедия
Батя
Владимир Вдовиченков в образе сурового и заботливого отца из 90-х
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить