В России за сутки выявили 11 749 случаев коронавируса

В России выявили 11 749 случаев коронавируса за сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 74 заражения больше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, а также Московской, Нижегородской, Свердловской и Ростовской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 200 902. За последние сутки полностью выздоровели 12 218 человек, за все время — 3 751 562. За сутки умерли 383 пациента, за весь период — 84 430.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 112,1 млн человек, 2,4 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (28,2 млн). На втором месте — Индия (11,3 млн), на третьем — Бразилия (10,2 млн), на четвертом — Великобритания (4,1 млн).