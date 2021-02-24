Вышел лайв-альбом Joker James «Unplugged», записанный год назад в Powerhouse

Проект музыканта и журналиста-подкастера Алексея Пономарева Joker James выпустил лайв-альбом «Unplugged», записанный ровно год назад на концерте в московском клубе Powerhouse. Послушать его можно на большинстве стриминговых сервисов.

«Кажется, самое классное, что получилось — зафиксировать атмосферу того невероятного вечера. Премьерное исполнение столь полюбившейся некоторым друзьям песни „Чирикать“, рассказ про высосавших из нас радость дементоров, записки с вопросами Сергею Подосинову, воодушевляющие выкрики Евгения Берга из зала. А главное — очень живые и кайфовые версии „Иллюминатора“, „Свободы“, „Весны“, „Нарушаем“, „Завтра меня здесь уже не будет“ и много чего еще. Длинная версия „Бонни и Клайд“, оголтелая летовская „Винтовка“ на бис», — прокомментировал релиз сам Пономарев.