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Marvel и Disney+ выпустили новые кадры из сериала «Сокол и Зимний Солдат». До премьеры меньше месяца

Виктория Шанина
Сегодня в 10:12

Киностудии Marvel и Disney+ показали еще несколько кадров из сериала «Сокол и Зимний Солдат». Премьера состоится меньше чем через месяц — 19 марта.

На снимках впервые появляются Эмили Ванкэмп в роли агента Шэрон Картер и Эдиперо Одуйе, сыгравшая Сару — сестру Сэма Уилсона. Кроме того, поклонники могут детальнее рассмотреть костюмы главных героев с разных сторон, а также вспомнить, как выглядит щит Капитана Америки.

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Боевик расскажет про дуэт, который сражается со злом. Сэм Уилсон наденет костюм Капитана Америки и отправится выполнять миссию от Стива Роджерса. В это время Баки Барнс будет заново вливаться в социум и современный мир.

В главных ролях — Энтони Маки и Себастьян Стэн. Режиссером стала Кари Скогланд, которая сняла «Карточный домик» и «Рассказ служанки».

Ранее Marvel опубликовал трейлер сериала «Сокол и Зимний Солдат». Ролик снят по всем канонам боевика от Marvel. Сначала главных героев допрашивают в полиции, затем один из них выпрыгивает из самолета в костюме с железными крыльями, а второй застревает под фурой на высокой скорости.

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