В России поставят на поток производство электрогрузовиков. Первый контракт может заключить «Магнит»

Drive Electro запустит серийное производство электрогрузовиков и аккумуляторов для них. Максимальная мощность завода составит 1000 машин в год, пишут «Ведомости» со ссылкой на владельца компании Сергея Иванова.

Автопроизводитель представит несколько моделей грузовиков, в том числе большегрузы с максимальной допустимой массой 19 тонн и более легкий транспорт. Помимо российских заказчиков, Drive Electro планирует заняться экспортом. По словам Иванова, машинами уже интересуются клиенты в Латинской Америке.

Drive Electro намерен выпускать батареи и блоки управления, а также заниматься финальной сборкой электрогрузовиков. Шасси, кузова и электромоторы будут закупаться у других производителей.

В сентябре 2020-го в пилотном режиме такой транспорт запустила сеть магазинов «Магнит». Грузоподъемность машины составила 9 тонн, емкость аккумулятора — 140 киловатт в час. Пустой грузовик может проехать до 200 километров на одном заряде, а груженый — 120 километров.

Тестирование продлится еще около полугода, а затем будет заключен контракт о закупке новой партии автомобилей. Drive Electro рассчитывает, что «Магнит» согласится на поставку 200 грузовиков.

Ранее КамАЗ показал первый серийный электромобиль в России. «Кама-1» — городской трехдверный кроссовер, который может проехать более 250 километров без подзарядки и разогнаться до 150 километров в час.

«Афиша Daily» объяснила, зачем весь мир переходит на электромобили, а также рассказала, каким станет транспорт в ближайшем будущем.