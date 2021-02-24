Глава Microsoft заявил о доказательствах причастности российской разведки к кибератаке

Президент Microsoft Брэд Смит сообщил, что у компании есть свидетельства причастности разведки России к массовой кибератаке на системы ведомств федерального правительства США в декабре прошлого года. Об этом он заявил во время слушаний в комитете сената по разведке, трансляцию которых вели американские телеканалы.

«На данной стадии у нас есть солидные свидетельства, которые указывают на российскую разведку, и никаких признаков, какие бы привели к кому‑то еще», — сказал Смит.

Глава компании по кибербезапосности FireEye Кевин Мандиа сообщил на слушаниях, что при атаке были задействованы инструменты, похожие на те, которые использует Россия. «Использовавшиеся при взломе инструменты не похожи на то, что используют Китай, КНДР или Иран», — заявил он.

Вместе с тем глава компании Crowdstrike Джордж Курц сообщил, что у его компании нет данных о причастности Москвы к атаке.

О хакерской атаке стало известно в декабре 2020 года. Хакеры получили доступ к системам структур федерального правительства, штатов, а также коммерческих компаний, включая Microsoft. СМИ писали, что за кибератакой стоят хакеры, подконтрольные российским спецслужбам.