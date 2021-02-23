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Концерты и вечеринки в клипе Juice WRLD «Conversations»

Константин Зорниченко
Сегодня в 8:49

В сети появился новый клип покойного рэпера Juice WRLD на песню «Conversations». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Клип состоит из архивных кадров с концертами Juice WRLD, его работой в студии и вечеринками. Кадры сменяются съемкой мотоциклистов, выполняющих трюки на полигоне.

«Conversations» стал частью альбома «Legends Never Die», вышедшего в прошлом году. Всего на нем 21 трек, включая «Life is A Mess» с Холзи, «Righteous» и «Come & Go» с Marshmello и «Tell Me U Luv Me» с Trippie Redd.

Рэпер Juice WRLD умер 11 декабря 2019 года от сердечного приступа в аэропорту Чикаго, после того как проглотил все имевшиеся при нем таблетки полусинтетического опиоида перкосета, чтобы спрятать их от ФБР.

В прошлом месяце появился официальный клип на трек «Bad Boy» — совместную работу американских рэперов Juice WRLD и Young Thug. Ролик отсылает к фильму 1995 года «Плохие парни» с Уиллом Смитом и Мартином Лоренсом в главных ролях.

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