Концерты и вечеринки в клипе Juice WRLD «Conversations»

«Conversations» стал частью альбома «Legends Never Die», вышедшего в прошлом году. Всего на нем 21 трек, включая «Life is A Mess» с Холзи, «Righteous» и «Come & Go» с Marshmello и «Tell Me U Luv Me» с Trippie Redd.

Рэпер Juice WRLD умер 11 декабря 2019 года от сердечного приступа в аэропорту Чикаго, после того как проглотил все имевшиеся при нем таблетки полусинтетического опиоида перкосета, чтобы спрятать их от ФБР.

В прошлом месяце появился официальный клип на трек «Bad Boy» — совместную работу американских рэперов Juice WRLD и Young Thug. Ролик отсылает к фильму 1995 года «Плохие парни» с Уиллом Смитом и Мартином Лоренсом в главных ролях.