Reuters: ЕС введет санкции против глав силовых ведомств России в ответ на арест Навального

Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Брюсселе договорились о введении санкций против руководителей ряда силовых структур России в ответ на уголовное преследование Алексея Навального. Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

По его словам, под санкции попадут председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и директор ФСИН Александр Калашников. Официально имена новых фигурантов санкционных списков не назывались.

Европейские активы попавших под санкции чиновников будут заморожены, а им самим запретят въезжать на территорию ЕС.

Ранее группа американских сенаторов внесла в Конгресс законопроект о персональных санкциях против России после решения суда о замене Навальному условного срока на реальный. Имена и должности лиц, которые могут попасть под ограничения, в документе не названы. Известно только, что им будут грозить заморозка активов и отказ в выдаче виз.

Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января. Его задержали в аэропорту «Шереметьево» по требованию ФСИН — ведомство утверждало, что оппозиционер нарушал условия испытательного срока. 2 февраля суд в Москве заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. После обжалования решения в Мосгорсуде, он должен провести в колонии два года, шесть месяцев и две недели.