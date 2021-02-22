Вуди Аллен обвинил в клевете авторов документального сериала «Аллен против Фэрроу»

Режиссер Вуди Аллен прокомментировал документнальный сериал HBO Max «Аллен против Фэрроу», обвинив его создателей в клевете. Об этом он рассказал в заявлении для The Hollywood Reporter.

Кинематографист и его жена Сун-И Превин охарактеризовали проект как «топорную работу, пронизанную ложью». Они обвинили его авторов в сотрудничестве с семьей и сторонниками его бывшей жены Мии Фэрроу. По их словам, создатели документалки обратились к режиссеру и его супруге только два месяца назад и дали им всего несколько дней на то, чтобы ответить на обвинения. В итоге команда проекта отказалась принимать их комментарий.

В первом эпизоде сериала дочь Мии Фэрроу заявила, что Аллен начал ухаживать за ней, когда она еще была ребенком. Она описала в деталях ситуацию, после которой кинематографиста обвинили в растлении.

Премьера «Аллен против Фэрроу» состоялась 21 февраля. По заявлениям авторов документального сериала, до настоящего времени общественности не было известно и доли того, что происходило в семье артистов.

В 2014 году Дилан Фэрроу рассказала, что подверглась насилию со стороны отчима в 1992-м, когда ей было восемь лет. Вуди Аллен отрицает это: по его словам, девушка говорит неправду по указанию его бывшей жены. Правоохранительные органы после обвинения начали проверку, но она ничем не закончилась.

В 1997 году Вуди Аллен женился на приемной дочери Мии Фэрроу, Сун-И Превин. Они по-прежнему живут вместе.