перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Daft Punk распались 18:10
Reuters: ЕС введет санкции против глав силовых ведомств России в ответ на арест Навального 17:44
Вуди Аллен обвинил в клевете авторов документального сериала «Аллен против Фэрроу» 17:12
lizakikiza/Instagram Фем-активистку Лизу Лазерсон забанили в Clubhouse вслед за Сергеем Минаевым
Фем-активистку Лизу Лазерсон забанили в Clubhouse вслед за Сергеем Минаевым 16:58
Британцы начали скупать на eBay утерянные за пандемию посылки. В них может оказаться даже iPhone 16:45
Tyler, The Creator написал музыку для нового промо Coca-Cola 16:27
Исследование: земные микробы и грибы способны выживать на Марсе 15:51
Picture Tree Intl. выпустила первый трейлер комедии про пересадку почки 15:36
Blink-182/Facebook На новом альбоме Blink-182 появятся Граймс, Фаррелл Уильямс и Лил Узи Верт
На новом альбоме Blink-182 появятся Граймс, Фаррелл Уильямс и Лил Узи Верт 15:18
На главу штаба Навального в Краснодаре завели дело из‑за «пропаганды нетрадиционных отношений» 14:46
Disney+ добавил предупреждение о вредном контенте в несколько серий «Маппет-шоу» 14:30
Депутаты «Единой России» предложили приравнять оскорбление ветеранов к оправданию нацизма 14:04
Партия «Справедливая Россия» официально сменит название 13:39
«Белый лотос», «Невероятные» и документалка о Тине Тернер: HBO анонсировал премьеры 2021 года 13:10
nytimes/Twitter The New York Times напечатал 500 тыс. точек на первой полосе. Каждая из них — жертва коронавируса
The New York Times напечатал 500 тыс. точек на первой полосе. Каждая из них — жертва коронавируса 12:17
В России выявили 12 604 случая коронавируса 11:18
Boeing порекомендовал авиаперевозчикам приостановить полеты лайнеров 777 после аварии в Денвере 11:02
В Пензе директор школы попросила полицию проверить на экстремизм посты школьницы о митинге 10:59
Семья мальчика, погибшего от переохлаждения в Техасе, подала иск на 100 млн долларов 10:22
Brett Jordan/Facebook Facebook начал блокировать рекламу о пользе вакцинации
Facebook начал блокировать рекламу о пользе вакцинации 10:05
Отключить рекламу

Вуди Аллен обвинил в клевете авторов документального сериала «Аллен против Фэрроу»

Константин Зорниченко
Сегодня в 17:12

Режиссер Вуди Аллен прокомментировал документнальный сериал HBO Max «Аллен против Фэрроу», обвинив его создателей в клевете. Об этом он рассказал в заявлении для The Hollywood Reporter.

Кинематографист и его жена Сун-И Превин охарактеризовали проект как «топорную работу, пронизанную ложью». Они обвинили его авторов в сотрудничестве с семьей и сторонниками его бывшей жены Мии Фэрроу. По их словам, создатели документалки обратились к режиссеру и его супруге только два месяца назад и дали им всего несколько дней на то, чтобы ответить на обвинения. В итоге команда проекта отказалась принимать их комментарий.

В первом эпизоде сериала дочь Мии Фэрроу заявила, что Аллен начал ухаживать за ней, когда она еще была ребенком. Она описала в деталях ситуацию, после которой кинематографиста обвинили в растлении.

Премьера «Аллен против Фэрроу» состоялась 21 февраля. По заявлениям авторов документального сериала, до настоящего времени общественности не было известно и доли того, что происходило в семье артистов.

В 2014 году Дилан Фэрроу рассказала, что подверглась насилию со стороны отчима в 1992-м, когда ей было восемь лет. Вуди Аллен отрицает это: по его словам, девушка говорит неправду по указанию его бывшей жены. Правоохранительные органы после обвинения начали проверку, но она ничем не закончилась.

В 1997 году Вуди Аллен женился на приемной дочери Мии Фэрроу, Сун-И Превин. Они по-прежнему живут вместе.

События недели на afisha.ru
приключение
Конек-горбунок
Новейшая экранизация русской народной сказки с Павлом Деревянко в роли жеребца
электроника
Ishome
Главная российская звезда модульных синтов
триллер
Мавританец
Узник Гуантанамо рассказывает свою историю
рок
Диана Арбенина и «Ночные снайперы»
Одна из главных женщин русского рока
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую

Другие материалы по темам

Теги
The Hollywood Reporter
МВД
Люди
Мия Фэрроу
Сун-и Превин
Дилан Фэрроу
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить