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Британцы начали скупать на eBay утерянные за пандемию посылки. В них может оказаться даже iPhone

Виктория Шанина
Сегодня в 16:45

В Великобритании люди начали покупать на eBay посылки, которые были украдены или утеряны во время пандемии. Пользователи ютьюба сделали из этого тренд и записывают на видео распаковку коробок с неизвестным содержимым, пишет The Daily Mail.

Внутри посылок может быть как новый iPhone, так и дешевые футболки, но обычно там нет ничего ценного. Многие из них оказываются китайскими посылками с пластиковыми игрушками или плюшевыми медведями в образе Дональда Трампа.

Посылки продают как отдельно, так и наборами. Например, сразу 300 «загадочных коробок» можно приобрести за 100 тыс. рублей. Однако стоимость содержимого, как правило, в 10-20 раз меньше, чем за нее берут продавцы.

С начала локдауна в Великобритании около 7,5 миллионов отправлений не дошли до адресатов. Это связано с тем, что во время самоизоляции люди начали активно переходить на онлайн-покупки, но большинство сервисов и почтовых операторов не были готовы к таким масштабам.

Источник The Daily Mail в Королевской почте заявил, что вещи, которые не смогли доставить, никогда не выставили бы на аукцион без изучения содержимого. Когда никто не забирает посылку в течение трех недель, она возвращается отправителю. Если обратный адрес установить невозможно, то коробку пересылают в большой почтовый центр в Белфасте, и только если его сотрудники так и не определят адресанта, она будет вскрыта.

Ранее на eBay в продаже появилась кукла с мемом про Берни Сандерса. Оригинальная фотография была сделана на инаугурации президента Джо Байдена 20 февраля. Сандерс сидит в варежках, пуховике и медицинской маске, закинув одну ногу на другую. Фото стало мемом, Сандерс — главной звездой события, а игрушку купили на аукционе примерно за 1,5 млн рублей.

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