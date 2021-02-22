Ежедневная газета The New York Times поместила серую полосу в центр обложки нового номера. Она состоит из 500 тыс. маленьких точек, каждая из которых символизирует погибшего от коронавируса американца.
Цвет полосы меняется в зависимости от плотности и количества точек, а они — от временного отрезка. Каждые 50 тыс. точек очерчены линией, а рядом написана дата, когда был пройден этот порог. Первая смерть от COVID-19 была зафиксирована 29 февраля 2020 года, а наибольшая смертность — в начале февраля 2021-го.
The New York Times – не первое издание, посвятившее первую полосу пандемии COVID-19. В апреле 2020 года итальянский Vogue выпустил номер с пустой белой обложкой в честь жертв коронавируса. «Белый — это цвет халатов тех, кто жертвует своими жизнями ради спасения наших. <…> Белый для тех, кто заполняет пустое время и пространство идеями, мыслями, историями, строками песен, музыкой и заботой друг о друге», — сказал главный редактор Vogue Italia Эмануэле Фарнети.
Во всем мире в мире число заразившихся коронавирусом превысило 111,3 млн человек, 2,4 млн из них умерли. В России заразились 4 177 330 человек — страна находится на пятом месте по числу заражений. На первом месте — США (28 млн), на втором — Индия (11 млн), на третьем — Бразилия (10,1 млн), на четвертом — Великобритания (4,1 млн).