Ежедневная газета The New York Times поместила серую полосу в центр обложки нового номера. Она состоит из 500 тыс. маленьких точек, каждая из которых символизирует погибшего от коронавируса американца.

Цвет полосы меняется в зависимости от плотности и количества точек, а они — от временного отрезка. Каждые 50 тыс. точек очерчены линией, а рядом написана дата, когда был пройден этот порог. Первая смерть от COVID-19 была зафиксирована 29 февраля 2020 года, а наибольшая смертность — в начале февраля 2021-го.