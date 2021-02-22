Boeing порекомендовал авиаперевозчикам приостановить полеты лайнеров 777 после аварии в Денвере

Компания Boeing, которая производит воздушные судна, посоветовала авиаперевозчикам временно прекратить эксплуатацию лайнеров 777. Такое решение было озвучено после инцидента с загоревшимся в полете двигателем, пишет The Guardian.

На сайте компании указано, что приостановить полеты следует тем суднам, которые работают на двигателях Pratt & Whitney 4000-112. Они смогут вернуться в строй после проверки Федеральным управлением гражданской авиации (FAA).

United Airlines уже приостановила эксплуатацию 24 самолетов «Боинг-777» с такими турбинами, когда FAA объявила о начале проверок.

Двигатель «Боинга-777» авиакомпании United Airlines загорелся во время рейса Денвер-Гонолулу. На борту в это время находился 231 пассажир и десять членов экипажа. Один из летевших снял неисправность из окна самолета. В ролике видно, что горящий двигатель потерял некоторые части обшивки — они упали в жилых кварталах города Брумфилд, штат Колорадо.