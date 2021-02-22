«Газпром» выделит более 40 млрд рублей на постройку второго аэропорта в Петербурге

Компания «Газпром инвест» заключила контракт на строительство «Аэропортового комплекса на аэродроме „Левашово“» за 40,8 млрд рублей в Петербурге. Вся сумма будет вложена в проект до 2024 года, пишет «Интерфакс».

В 2022 году «Газпром инвест» передаст 6,4 млрд рублей на строительство второго в городе аэропорта. К 2023 году ожидается пик финансирования — инвесторы вложат 25,1 млрд рублей, в 2024 — оставшиеся 9,2 млрд.

«Левашово будет использоваться не только для нужд ПАО „Газпром“, но и для бизнес-авиации других крупных организаций нашей страны, гражданской авиации. Мощности будущего аэропорта позволят это осуществить», — заявил директор «Газпром гражданское строительство» Антон Троянов.

В «Левашово» уже есть аэродром, который используется для нужд военного транспорта. В 2019 году Владимир Путин поручил модернизировать взлетные полосы и здание аэропорта, чтобы они могли использоваться как для государственной авиации, так и для гражданских и экспериментальных самолетов.

Реконструировать будут взлетно-посадочную полосу длиной 2,7 километров, появится второй административный корпус на 300 дополнительных сотрудников «Газпром авиа», памятник самолету Ту-134, а также удвоится пропускная способность терминала. Кроме того, планируется проложить дорогу к «Лахта-центру», чтобы можно было добраться из Левашово до штаб-квартиры «Газпрома» за 10–15 минут.

На данный момент в Петербурге работает только один аэропорт – Пулково. В 2017 году он был признан лучшим аэропортом в России. Ранее его признавали лучшим в Европе по качеству обслуживания пассажиров среди аэропортов с ежегодной нагрузкой от 5 до 15 миллионов пассажиров.