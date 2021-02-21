Акция в защиту Ивановской горки, бан Сергея Минаева в Clubhouse и другие новости дня

Кремль и мэрия Москвы хотят, чтобы на Лубянке поставили памятник Александру Невскому, узнала Русская служба Би-би-си из своих источников. Власти уже прилагают усилия, чтобы в голосовании победил новгородский князь, а не Железный Феликс.

В Москве прошла акция в защиту Ивановской горки. В этом районе собираются снести несколько исторических зданий для постройки бизнес-центра.

Главреда Esquire Сергея Минаева забанили в Clubhouse. Это произошло после дискуссии о феминизме, в которой он поучаствовал.

В РПЦ поддержали идею включить аборты в статистику смертности. Это поможет стране выйти из демографического кризиса, считают в церкви.

МВД разъяснило, как будут доставлять в вытрезвители пьяных людей. Оказалось, их смогут забирать даже из квартир — при письменном заявлении граждан.

В России выявили 12 742 случая коронавируса. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 164 726.

В Москве построят первую теплую наземную станцию метро. Она получит название «Новомосковская» и появится на Сокольнической линии примерно к 2023 году.

Еще одно место, которое улучшит жизнь многих москвичей, — коворкинг с кошками «Котобюро», который откроют к 1 марта. Там можно будет поработать, выпить кофе, пообщаться с животными и забрать понравившегося котика домой.

Блогер Инстасамка пожаловалась, что неизвестный облил ее зеленкой. Пользователи твиттера усомнились в ее словах.

О «Внутри Лапенко» снимут документальный фильм. В нем расскажут об истории создания сериала и покажут съемочный процесс.

Ученые смогли пообщаться с людьми, находящимися в состоянии осознанных сновидений. Спящим задавали вопросы, предполагающие ответ «да/нет», и просили решить простые уравнения.

Джоанна Стингрей анонсировала сборник песен, написанных с Борисом Гребенщиковым в 1980-х. На CD и кассетах он будет готов к марту 2021 года, винил ожидается в мае.

Green Day выпустили клип на новую песню «Here Comes the Shock». Если вы искали видеоурок по панк-рок-аэробике, то это он.

Зак Снайдер раскрыл дату выхода «Армии мертвецов» и поделился постером. Зомби-боевик выйдет на Netflix 21 мая.