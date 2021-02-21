перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Акция в защиту Ивановской горки, бан Сергея Минаева в Clubhouse и другие новости дня 20:09 Дайджест
Zack Snyder/Twitter Зак Снайдер раскрыл дату выхода «Армии мертвецов» и поделился постером
Зак Снайдер раскрыл дату выхода «Армии мертвецов» и поделился постером 18:50
В Москве прошла акция в защиту Ивановской горки 18:14
В РПЦ поддержали идею включить аборты в статистику смертности 17:36
В Госдуме заподозрили, что иностранные спецслужбы используют Clubhouse для слежки за россиянами 16:50
Facebook удалил аккаунт Вооруженных сил Мьянмы за пропаганду насилия 16:47
instasamka/Instagram Инстасамка пожаловалась, что ее облили зеленкой. Пользователи не поверили
Инстасамка пожаловалась, что ее облили зеленкой. Пользователи не поверили 16:06
В российских городах пройдет фестиваль кондитерского искусства L’Art De La Patisserie 16:00
В МВД предложили хранить отпечатки пальцев россиян до 100-летнего возраста 15:44
Панк-рок-аэробика в новом клипе Green Day «Here Comes The Shock» 15:41
Главреда Esquire Сергея Минаева забанили в Clubhouse. Он дискутировал о феминизме 14:41
Ga/Unsplash В Москве откроют коворкинг с котами
В Москве откроют коворкинг с котами 14:40
Джоанна Стингрей анонсировала сборник песен, написанных с Борисом Гребенщиковым в 1980-х 14:00
В США у пассажирского боинга загорелся двигатель в полете. Его обшивка упала на жилые дома 13:39
Би-би-си: Кремль и мэрия Москвы хотят, чтобы на Лубянке поставили памятник Невскому 12:44
В Москве построят первую теплую наземную станцию метро 12:04
Лапенко/YouTube О сериале «Внутри Лапенко» выйдет документальный фильм
О сериале «Внутри Лапенко» выйдет документальный фильм 11:38
В России выявили 12 742 случая коронавируса 11:14
Ученые смогли пообщаться с людьми, находящимися в состоянии осознанных сновидений 10:17
Джо Байден объявил о стихийном бедствии в Техасе 9:26
Отключить рекламу
Дайджест

Акция в защиту Ивановской горки, бан Сергея Минаева в Clubhouse и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:09

Кремль и мэрия Москвы хотят, чтобы на Лубянке поставили памятник Александру Невскому, узнала Русская служба Би-би-си из своих источников. Власти уже прилагают усилия, чтобы в голосовании победил новгородский князь, а не Железный Феликс.

В Москве прошла акция в защиту Ивановской горки. В этом районе собираются снести несколько исторических зданий для постройки бизнес-центра.

Главреда Esquire Сергея Минаева забанили в Clubhouse. Это произошло после дискуссии о феминизме, в которой он поучаствовал.

В РПЦ поддержали идею включить аборты в статистику смертности. Это поможет стране выйти из демографического кризиса, считают в церкви.

МВД разъяснило, как будут доставлять в вытрезвители пьяных людей. Оказалось, их смогут забирать даже из квартир — при письменном заявлении граждан.

В России выявили 12 742 случая коронавируса. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 164 726.

В Москве построят первую теплую наземную станцию метро. Она получит название «Новомосковская» и появится на Сокольнической линии примерно к 2023 году.

Еще одно место, которое улучшит жизнь многих москвичей, — коворкинг с кошками «Котобюро», который откроют к 1 марта. Там можно будет поработать, выпить кофе, пообщаться с животными и забрать понравившегося котика домой.

Блогер Инстасамка пожаловалась, что неизвестный облил ее зеленкой. Пользователи твиттера усомнились в ее словах.

О «Внутри Лапенко» снимут документальный фильм. В нем расскажут об истории создания сериала и покажут съемочный процесс.

Ученые смогли пообщаться с людьми, находящимися в состоянии осознанных сновидений. Спящим задавали вопросы, предполагающие ответ «да/нет», и просили решить простые уравнения.

Джоанна Стингрей анонсировала сборник песен, написанных с Борисом Гребенщиковым в 1980-х. На CD и кассетах он будет готов к марту 2021 года, винил ожидается в мае.

Green Day выпустили клип на новую песню «Here Comes the Shock». Если вы искали видеоурок по панк-рок-аэробике, то это он.

Зак Снайдер раскрыл дату выхода «Армии мертвецов» и поделился постером. Зомби-боевик выйдет на Netflix 21 мая.

События недели на afisha.ru
приключение
Конек-горбунок
Новейшая экранизация русской народной сказки с Павлом Деревянко в роли жеребца
электроника
Ishome
Главная российская звезда модульных синтов
триллер
Мавританец
Узник Гуантанамо рассказывает свою историю
трагикомедия
Родные
Сергей Бурунов отправляется на Грушинский фестиваль
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
триллер
Персона
Драма Ингмара Бергмана, получившая две национальные кинопремии Швеции в 1967 году

Другие материалы по темам

Теги
Правительство Москвы
Русская служба BBC
РПЦ
МВД
Netflix
Люди
Сергей Минаев
Александр Невский
Джоанна Стингрей
Борис Гребенщиков
Зак Снайдер
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить