В Москве прошла акция в защиту Ивановской горки

В руках у протестующих были плакаты «Не дадим поставить крест на Хохловке», «Здесь и прямо сейчас сносят старую Москву», «Здесь готовят незаконный снос» и другие. Судя по снимкам, в акции приняли участие более десятка человек.

В центре Москвы прошла акция против сноса исторических зданий в районе Хохловки. Фотографии с пикетчиками появились в телеграм-канале Avtozak Live.

В августе прошлого года компания AB Development представила проект застройки Ивановской горки. Там должен появиться бизнес-кластер с ресторанами наземной площадью более 7000 квадратных метров.

Как утверждается в проекте, культурно значимые здания на территории будут отреставрированы и переоборудованы под рестораны, однако общественники говорят, что несколько исторических домов пойдут под снос. Речь, в частности, о хозяйственной постройке на территории Палат дьяка Украинцева и доме в стиле французского шато, который относится к нотопечатне и архиву Юргенсона.

Несмотря на запрет суда, Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство бизнес-центра. В начале февраля на Хохловке начали устанавливать ограждения вокруг исторических домов, которые намереваются снести.