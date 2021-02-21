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В Госдуме заподозрили, что иностранные спецслужбы используют Clubhouse для слежки за россиянами

Семён Гудошников
Сегодня в 16:50

Голосовая соцсеть Clubhouse, как и другие подобные платформы, может использоваться иностранными спецслужбами для слежки за пользователями. Об этом радиостанции «Говорит Москва» завил первый зампред думского комитета по экономической политике Сергей Калашников.

«О Clubhouse я слышал в последние дни, но никогда в него не заходил. Все спецслужбы мира и занимаются тем, что определяют, кто с кем дружит, поэтому я уверен, что нет такой сети, ну, может, кроме Telegram, которая стопроцентно не отслеживает связи. Уверен, что точно также отслеживается [Clubhouse — Прим. ред.], как и все остальные. Конечно, пусть у людей не будет иллюзий, мы уже живем в абсолютно прозрачном аквариуме. Любой вход человека в сеть фиксируется: с кем, кто, о чем», — сказал он.

Другой депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что спецслужбы разных стран, особенно США, обладают безграничными возможностями слежки за россиянами, поскольку те пользуются американскими операционными системами iOS и Android.

По его мнению, Clubhouse скоро утратит свою популярность, а для наблюдения за россиянами нецелесообразно создавать дополнительные сервисы, поскольку они уже оставили свои данные в магазинах иностранных приложений.

Clubhouse — новая соцсеть, в которой можно общаться только с помощью голосовых сообщений. На рост ее популярности повлиял Илон Маск, который провел в ней прямой эфир. Стать пользователем Clubhouse могут только пользователи iPhone, получившие приглашение. Ограничения связаны с тем, что приложение пока находится на этапе тестирования.

Несмотря на сложности в регистрации, Clubhouse занял первое место по числу скачиваний в России среди бесплатных приложений. Эксперты прогнозируют, что уже к концу первой недели марта количество российских пользователей достигнет миллиона.

Самыми популярными пользователями аудиосоцсети в России с момента роста ее популярности стали Илья Варламов, Ксения Дукалис, Олег Тиньков, Илья Красильщик и Сергей Минаев.

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