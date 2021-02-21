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Facebook удалил аккаунт Вооруженных сил Мьянмы за пропаганду насилия

Константин Зорниченко
Сегодня в 16:47

Социальная сеть Facebook удалила страницу Вооруженных сил Мьянмы за подстрекательство к насилию. Об этом сообщает Reuters.

Представитель компании пояснил, что аккаунт удалили за неоднократные нарушения. Решение было принято после того, как солдаты открыли огонь в городе Мандалай по демонстрантам, выступавшим против военного переворота.

Facebook последние годы сотрудничает с правозащитниками и мьянманским демократическими партиями в противодействии пропаганде военных после того, соцсеть подверглась резкой критике за недостаточные усилия по борьбе с провокацией ненависти в интернете.

В Мьянме три недели назад произошел государственный переворот: с должности были смещены президент Вин Мьин и председатель правящей партии «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи. В стране ввели режим чрезвычайного положения — он будет сохраняться ближайший год. Власть в Мьянме перешла главнокомандующему армии Мин Аун Хлайну.

Через несколько дней после переворота власти страны потребовали заблокировать доступ к социальным сетям Twitter и Instagram. Ранее в стране также начали препятствовать работе Facebook и мессенджера WhatsApp.

19 февраля стало известно, что Мьянме полностью заблокировали «Википедию». Международная некоммерческая организация NetBlocks заявила, что блокировка стала «частью режима интернет-цензуры, установленного военными после переворота».

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