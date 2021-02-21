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Инстасамка пожаловалась, что ее облили зеленкой. Пользователи не поверили

Семён Гудошников
Сегодня в 16:06

Блогер Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, пожаловалась, что неизвестный облил ее зеленкой. Видео с плачущей Зотеевой, у которой лицо и одежда измазаны зеленой жидкостью, появились у нее в инстаграм-сторис.

По словам блогера, нападение произошло рядом с ее офисом. «Только что ко мне подбежал какой‑то человек и вылил на меня зеленку. Вы нормальные вообще?», — сказала девушка.

Пользователи твиттера усомнились в словах девушки. «Очевидно, что Инстасамка размазала эту зеленку сама. Понять не могу, что это за люди, которые ей все еще верят», — написала одна из них.

Ранее блогер уже обманывала своих подписчиков. В 2019 году она инсценировала ограбление своей квартиры и аварию, в которую якобы попал ее молодой человек. Некоторые пользователи предположили, что это было сделано для продвижения ее музыкального альбома, который вышел вскоре после этих случаев.

Недавно Инстасамка попала в еще одну скандальную историю. В сети появился ролик, в котором Зотеева в ненормативных выражениях оскорбляет приехавших к ней с опозданием визажистов, а после макияжа — выкидывает их вещи за дверь и называет «нищими». После этого компания TenLetters решила удалить из мультфильма «100% Волк» голос блогера.

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