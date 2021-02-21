В российских городах пройдет фестиваль кондитерского искусства L’Art De La Patisserie

В крупных российских городах с 20 февраля по 15 марта пройдет фестиваль кондитерского искусства L’Art De La Patisserie. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

L’Art De La Patisserie примут 130 лучших заведений Москвы, Петербурга, Сочи, Казани и Екатеринбурга. В рамках мероприятия будет представлено два сета с десертом, эспрессо и Courvoisier VSOP.

«Задача проекта — вывести кондитерское искусство на новую высоту, показать всю тонкость и сложность этой работы, в которой сочетаются строгие формулы и творческие порывы», — говорится в пресс-релизе.

Победителем фестиваля станет заведение, чей сет будет пользоваться наибольшим спросом у посетителей. Автору угощения достанется возможность постажироваться в Европе у одного из великих кондитеров.

Кроме того, L’Art De La Patisserie предлагает конкурс для всех желающих, в рамках которого нужно опубликовать видеорецепт своего десерта. Работы оценит жюри и выберет победителя, который получит возможность ввести свой десерт в меню лучших столичных ресторанов.

Подробности о ресторанах-участниках и конкурсе для любителей можно найти на сайте фестиваля.