В МВД предложили хранить отпечатки пальцев россиян до 100-летнего возраста

Министерство внутренних дел разработало законопроект, который предлагает увеличить срок хранения дактилоскопической информации о гражданах до достижения ими 100-летнего возраста. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Сейчас отпечатки пальцев россиян хранят до их смерти или до достижения ими 80 лет. Ведомство объяснило необходимость изменений тем, что в России увеличилось число граждан, достигших 80 лет. По данным, МВД их количество выросло с января 2015 года по январь 2020 года с 4,4 млн до 5,6 млн человек.

Также министерство отметило, что при достижении 80 лет повышается вероятность заболеваний, которые приводят к потере памяти.

В ноябре МВД анонсировало создание централизованного банка биометрических данных россиян, иностранцев и людей без гражданства. Он позволит распознавать людей по изображению лица или отпечаткам пальцев. Работа над системой будет вестись в 2021–2023 годах.