В Москве откроют коворкинг с котами

В центре Москвы, недалеко от станции «Маяковская», появится «Котобюро» — коворкинг с котами. Инициатором проекта выступил Фонд защиты городских животных, пишет «Москва.ру» со ссылкой на главу организации Екатерину Дмитриеву. Коворкинг с котиками откроют к 1 марта — российскому Дню кошек.

Он расположится на улице Садово-Кудринской, дом 21, строение 4. «Котобюро» будет представлять собой приют открытого типа, где москвичи смогут работать, пить кофе и общаться с животными. Посетители коворкинга смогут забрать полюбившегося котика домой. По словам Дмитриевой, в будущем фонд планирует превратить это место в общественное пространство, проводить там йогу и устраивать показы фильмов на большом экране.

«Идея возникла с тех пор, как у нас появилось очень много животных, потому что наш проект „Кошки в городе“ набирает обороты. Все больше людей к нам обращается, а мы все больше кошек берем на свое кураторство. Плюс, проект „Кошки реновации“, в рамках которого мы обследуем дома перед сносом, тоже приходится оттуда эвакуировать кошек. Мы поняли, что у нас набирается определенное количество кошек для создания нового проекта», —сказала Дмитриева.

Сейчас в «Котобюро» идут подготовительные работы. Планируется, что там будет около 20 мест для работы и 20 кошек. Вход с безлимитным посещением обойдется в 500 рублей, также будут абонементы для постоянных посетителей. «Мы хотим всех наших котов называть именами городов и сделать такую карту. В мечтах, конечно, чтобы за год, допустим, вся наша карта мира покрылась флажками по городам с именами котиков, которые нашли свой дом», — отметила глава фонда.