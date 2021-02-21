В США у пассажирского боинга загорелся двигатель в полете. Его обшивка упала на жилые дома

У «Боинга-777» авиакомпании United Airlines, выполнявшего рейс Денвер-Гонолулу загорелся двигатель в полете. На борту в это время находился 231 пассажир и десять членов экипажа.
Один из летевших снял неисправность из окна самолета. В ролике видно, что горящий двигатель потерял часть обшивки. Видео широко распространилось в соцсетях.
Слетевшие части обшивки упали в жилых кварталах города Брумфилд, штат Колорадо. Полиция попросила жителей быть осторожными и не трогать фрагменты самолета.
Местная жительница запечатлела кадры падающей обшивки во время прогулки с собакой. Она вместе с другими очевидцами спряталась от обломков под укрытием.
Самолет из‑за внештатной ситуации вернули в город отправления, где он совершил успешную посадку. О пострадавших на земле и на борту не сообщается.
Причины неисправности двигателя пока не установлены. United Airlines начала расследование вместе с авиационными властями.