В США у пассажирского боинга загорелся двигатель в полете. Его обшивка упала на жилые дома

У «Боинга-777» авиакомпании United Airlines, выполнявшего рейс Денвер-Гонолулу загорелся двигатель в полете. На борту в это время находился 231 пассажир и десять членов экипажа.

Один из летевших снял неисправность из окна самолета. В ролике видно, что горящий двигатель потерял часть обшивки. Видео широко распространилось в соцсетях.