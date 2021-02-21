В Москве построят первую теплую наземную станцию метро

В Москве появится первая отапливаемая наземная станция метро. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, станцию начнут возводить на Сокольнической линии уже в этом году. Она будет называться «Новомосковская». Для отопления на ней установят больше вентиляционного оборудования, за счет чего увеличат подачу теплого воздуха. Утепление вестибюлей и использование двойных стеклопакетов на путевых стенах поможет снизить теплоотдачу и избежать проблем с эксплуатацией.

Бочкарев отметил, что к 2025 году вокруг станции будет сформирован новый район, на территории которого будут располагаться 1,3 млн квадратных метров жилья и 1 млн квадратных метров нежилых объектов. «Новомосковскую», предположительно, достроят в 2023 году.

В этом году в Москве запустили первые поезда метро под управлением женщин. Обучение прошли и получили лицензию на управление составами 12 машинисток. Они работают на Филевской линии.