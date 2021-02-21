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В России выявили 12 742 случая коронавируса

Константин Зорниченко
Сегодня в 11:14

В России выявили 12 742 случая коронавируса за сутки во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 211 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Иркутской областях, Пермском крае и Челябинской области.

Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 164 726. За последние сутки вылечились 16 012 человек, за все время — 3 713 445. За сутки умерли 417 пациентов, за весь период — 83 293.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 111 млн человек, 2,4 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (28 млн). На втором месте — Индия (10,9 млн), на третьем — Бразилия (10,1 млн), на четвертом — Великобритания (4,1 млн).

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