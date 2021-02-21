Ученые смогли пообщаться с людьми, находящимися в состоянии осознанных сновидений

Международной группе ученых удалось наладить двусторонний контакт с людьми, которые находились в состоянии осознанных сновидений. Отчет об эксперименте опубликован в журнале Current Biology.

Осознанное сновидение — это состояние, при котором человек понимает, что видит сон. Иногда он может воздействовать на его содержание и включать в контекст окружающей среды. Оно находится в промежутке между фазой быстрого сна и бодрствования.

Во время подготовки к эксперименту добровольцы изучали горизонтальные движения глаз и мимические сигналы в ответ на вводные сигналы, среди которых слуховые (вопросы и серия тонов), зрительные (меняющиеся цвета перед закрытыми глазами) и тактильные (постукивание пальцем по руке). Специалисты фиксировали фазы сна при помощи полисомнографии, которая включает электроэнцефалографию, электроокулографию, электромиографию, электрокардиографию, спирометрию и видеомониторинг.

Ученые провели 57 сессий, во время которых регистрировали начало осознанного сновидения, после чего добровольцам задавали вопросы «да-нет» и простые арифметические примеры, например, «8 — 6 = ?». Затем эксперты регистрировали ответы в виде заданных в условиях сигналов. В некоторых случаях каждое задание повторяли. В итоге добровольцев будили и просили вспомнить содержание сновидений.