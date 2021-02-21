Джо Байден объявил о стихийном бедствии в Техасе

Президент США Джо Байден объявил Техас зоной стихийного бедствия в связи с сильными снегопадами. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Байден пообещал выделить средства федерального бюджета на помощь жителям 77 округов. Деньги начнут поступать с 11 февраля и могут быть направлены на временное размещение людей, ремонт жилья и недорогие займы для тех, у кого нет страховок.

Полную оценку ущерба, нанесенного Техасу, проведут позже. Если понадобится, власти обещают выделить дополнительные средства.

Аномальные морозы в штате начались 14 февраля: температура опустилась до –18 градусов. Этот показатель стал одним из самых низких за последние 30 лет. Около 2,3 млн человек остались без электричества и воды, более 10 человек оказались в больнице из‑за отравления угарным газом, есть погибшие. Власти ввели чрезвычайное положение.

Из‑за сильных морозов пострадали морские черепахи, обитающие у берегов Техаса. Во время последнего шторма черепахи не могли двигаться, есть и держаться на плаву из‑за слишком низкой температуры воды. Чтобы животные не погибли в таком состоянии, добровольцы вытащили их на лодки и в машины. Суммарно волонтеры спасли примерно 4,5 тысячи черепах. Согреть их помогло местное правительство и компания Илона Маска SpaceX, у которой рядом расположена стартовая площадка.