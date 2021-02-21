МВД предложило увозить пьяных в вытрезвители из квартир

МВД разъяснило порядок доставления в вытрезвители и отделения полиции пьяных людей из общественных мест или из квартир. Проект приказа опубликован на портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, в случае, «если есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу, по письменному заявлению граждан, находящихся совместно с ними в жилище», полицейские смогут забирать нетрезвых прямо из квартир. Такое письменное заявление будет основанием для предпринятия «неотложных мер реагирования» со стороны правоохранителей, которые в случае необходимости смогут привлечь бригады скорой помощи.

В проекте прописаны и основные принципы, согласно которым полицейские смогут забирать россиян в нетрезвом виде в медвытрезвители из общественных мест. Среди них — улицы, площади, стадионы, вокзалы, железнодорожные станции, платформы, скверы, парки, поезда дальнего следования и пригородного сообщения, аэропорты, морские и речных порты, автовокзалы и автостанции, привокзальные площади. Речь идет об «утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке» гражданах.

В отношении пьяных в общественных местах полицейские должны действовать «с учетом особенностей доставления лиц». Например, при необходимости пьяным нужно будет оказывать первую помощь, вызвать медиков и обеспечить сохранность имущества людей, находящихся в нетрезвом состоянии.

В 2019 году члены Совета Федерации вместе с депутатами Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, разрешающий регионам создавать медицинские вытрезвители. На федеральном уровне в России не существовало вытрезвителей с 2011 года, когда МВД, в ведении которого они находились, было лишено соответствующих полномочий.