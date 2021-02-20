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«Союзмультфильм» анонсировал выход фильма о Чебурашке в 2023 году 15:54
В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса «КовиВак» 15:30
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Рогозин ответил на успешную посадку ровера НАСА на Марсе мемами. Но потом передумал и удалил их 14:40
В Москве ликвидировали мемориал на месте убийства Бориса Немцова 14:19
«Полтора месяца скинули»: Мосгорсуд подтвердил замену условного срока Навального на реальный 13:22
Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом 12:58
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Дайджест

Два суда над Навальным, развод Ким Кардашьян и Канье Уэста и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:27

В России выявили 12 953 случая коронавируса за сутки — на 480 меньше, чем вчера. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 превысило 4,1 млн.

Зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса — «КовиВак» Центра имени Чумакова. Первые 120 тыс. доз препарата будут выпущены в середине марта.

Сегодня прошло сразу два суда над Алексеем Навальным. По итогам первого оппозиционеру оставили в силе реальный срок по делу «Ив Роше», снизив его на полтора месяца с учетом домашнего ареста. На втором заседании Навального признали виновным по делу о клевете на ветерана и приговорили к штрафу в 850 тыс. рублей.

В Москве ликвидировали мемориал на месте убийства Бориса Немцова. Силовики опасаются, что к памятнику 20 февраля придут сторонники Алексея Навального.

Ровер НАСА Perseverance показал первые цветные снимки с Марса. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в свою очередь отреагировал на успешную посадку американского марсохода мемами, но потом удалил их.

Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом после шести с половиной лет брака. Имущество супруги поделят в соответствии с брачным договором.

В США впервые клонировали исчезающий вид животных — черноногого хорька. Зверек, который появился на свет в декабре 2020 года, стал генетической копией особи, умершей больше 30 лет назад.

В Саудовской Аравии выпал снег, а на следующий день его засыпало песком. Сугробы стали похожи на эскимо или скорее на «Лакомку».

«Южный Парк» выпустит еще один специальный эпизод, посвященный пандемии. Он расскажет о том, как жители городка требуют вакцину от COVID-19.

Эдгар Райт срежиссирует экранизацию книги Стивена Кинга «Бегущий человек». Новый фильм будет более точно следовать роману, в отличие от картины 1987 года с Арнольдом Шварценеггером.

Мэтт Бернингер из The National выпустил новую песню «Let It Be». Композиция станет частью делюкс-версии альбома «Serpentine Prison», вышедшего в прошлом году.

Киноклуб «Афиша» покажет на большом экране «Любовное настроение» — артхаусную мелодраму Вонга Карвая. Специальный показ пройдет 2 марта в кинотеатре «Формула Кино Европа».

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