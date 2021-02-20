Ashnikko развлекается с подружками-феями в клипе «Drunk With My Friends»

Американская певица Эштон Николь Кейси, известная как Ashnikko, выпустила клип на песню «Drunk With My Friends». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

В видео Ashnikko и две ее подруги предстают в образе фей Winx. Они выпевают и танцуют, после чего принимают капсулу со значком доллара и начитают летать. То, что происходит дальше, похоже на трип.