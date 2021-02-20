«Каро.Арт» проведет специальный показ фильма «Нос, или Заговор „не таких“» Хржановского

Сюжет фильма построен на повести «Нос» Николая Гоголя. Как и в произведении, нос становится человеком и полноценным героем. Он катается на лимузине, участвует в светских раутах, ходит в театр, и все это — под музыку композитора Дмитрия Шостаковича .

Фильм состоит из трех снов. Первый посвящен майору Ковалеву из повести и его пропавшему носу, который превратился в статского советника. Второй станет иллюстрацией к рассказу Михаила Булгакова, в котором Иосиф Сталин приезжает в оперу послушать «Нос» Шостаковича. Последний сон станет перефразированной экранизацией произведения Шостаковича «Антиформалистический раек». В нем автор высмеивает вмешательство советской власти в авангардное искусство.

По словам создателей фильма, он будет посвящен «пионерам, новаторам в науке и искусстве». В том числе людям, которые «опережали свое время» и бесстрашно шли против течения ценой благополучия или даже жизни.

Картина выйдет в прокат 11 марта.