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В Москве открыли выставку, где посетителям предлагают поесть земли

Константин Зорниченко
Сегодня в 16:40

В Москве начала работу выставка художницы Машару, на которой посетителям предлагают поесть земли. Об этом сообщает «МК».

Машару с 2012 года собирала по всему миру образцы съедобной почвы и теперь представила коллекцию в центре творческих индустрий «Фабрика». В прошлом году такую выставку она представила в Архангельске.

На экспозиции представлено более 400 образцов разных пород почвы, земли и мела, которые разложены по пластиковым коробочкам. Посетители могут оценить их вкус, что поможет Машару в исследовании съедобной почвы.

Опытные поедатели земли считают, что некоторые виды почвы помогают справляться с головной или зубной болью и улучшают самочувствие. В основном такой терапией занимаются в южных странах, например, Индонезии и Нигерии, но съедобную почву продают и в США, и в Великобритании.

Вход на московскую выставку бесплатный, образцы земли — тоже.

Ранее ученые из Американского химического общества разработали лазерный метод печати наноструктурированных голограмм на пленках из сухого кукурузного сиропа. В будущем такие пометки смогут применяться для продуктов, указания содержания сахара в них или даже просто для украшения товаров.

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