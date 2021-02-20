В Москве открыли выставку, где посетителям предлагают поесть земли

Машару с 2012 года собирала по всему миру образцы съедобной почвы и теперь представила коллекцию в центре творческих индустрий «Фабрика». В прошлом году такую выставку она представила в Архангельске.

В Москве начала работу выставка художницы Машару, на которой посетителям предлагают поесть земли. Об этом сообщает «МК».

На экспозиции представлено более 400 образцов разных пород почвы, земли и мела, которые разложены по пластиковым коробочкам. Посетители могут оценить их вкус, что поможет Машару в исследовании съедобной почвы.

Опытные поедатели земли считают, что некоторые виды почвы помогают справляться с головной или зубной болью и улучшают самочувствие. В основном такой терапией занимаются в южных странах, например, Индонезии и Нигерии, но съедобную почву продают и в США, и в Великобритании.

Вход на московскую выставку бесплатный, образцы земли — тоже.

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