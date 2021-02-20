В США ученые успешно клонировали находящегося на грани исчезновения черноногого хорька. Это первый в стране случай клонирования вида, который признан вымирающим. Об этом сообщила Служба охраны диких ресурсов и дикой природы США.
Хорек появился на свет 10 декабря 2020 года, но объявили о его появлении только сейчас. Самка по кличке Элизабет Энн стала генетической копией хорька, умершего в 1988 году. Для клонирования использовалась его ДНК, которую заморозили и сохранили в криобанке.
Суррогатной матерью для Элизабет Энн стала самка домашнего хорька. Вместе с ней на свет появился еще один клон (он не выжил), а также двое обычных хорьков. Суррогатная мать во время родов не пострадала.
Специалисты внимательно следят за здоровьем Элизабет Энн и утверждают, что она совершенно здорова. Планируется, что самка всю жизнь проживет в неволе и будет участвовать в программе разведения, пополняя генофонд вида свежими генетическими вариантами. Присоединиться к одной из диких популяций смогут уже ее внуки и правнуки. Это произойдет не раньше, чем в 2024 году.
Ученые надеются, что благодаря генам хорька Уиллы, которые несет Элизабет Энн, генофонд черноногих хорьков станет более разнообразным. Это позволит им успешнее выживать в дикой природе, лучше справляться с болезнями, а также активнее размножаться.