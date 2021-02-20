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«Союзмультфильм» анонсировал выход фильма о Чебурашке в 2023 году

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:54

Полнометражный фильм о Чебурашке выйдет 1 января 2023 года. Об этом сообщила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, передает «Интерфакс».

Картина будет сделана в жанре семейной комедии. Над сценарием поработает команда трилогии «Последний богатырь», а режиссером выступит Дмитрий Дьяченко.

Чебурашка будет представлен в формате Full CG. Начало съемок фильма намечено на этот год.

31 декабря прошлого года в онлайн-кинотеатре Start вышел короткометражный мультфильм «Чебурашка. Секрет праздника». Действие 3D-мультфильма происходит накануне Нового года. В тизере крокодил Гена приносит домой елку, вместе с Чебурашкой отправляется за подарком, а старуха Шапокляк явно замышляет что‑то плохое. Главных героев озвучили певица Анжелика Варум и актер Леонид Ярмольник, а финальную песню написал Леонид Агутин.

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