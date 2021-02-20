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В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса «КовиВак»

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:30

В России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса — «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова. Об этом на совещании правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, в середине марта будут выпущены первые 120 тыс. доз препарата. «Сегодня Россия — единственная страна, у которой есть уже три вакцины для профилактики ковидной инфекции», — добавил глава кабмина.

«КовиВак» в отличие от «Спутника V» и «ЭпиВакКороны» является цельновирионной вакциной, которая содержит в себе цельный, но инактивный вирус Sars-Cov-2, а не его части. По словам руководителя разработки Айдара Ишмухаметова, промежуточные результаты испытаний препарата показали более 90%.

Сейчас в России можно привиться от коронавируса вакциной «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи. Этот препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. Также для вакцинации доступна «ЭпиВакКорона», которую разработал новосибирский центр «Вектор».

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