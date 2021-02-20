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Ровер Perseverance показал первые цветные фотографии с Марса

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:02

Ровер НАСА Perseverance («Настойчивость») показал первые цветные снимки с Марса. Они появились в твиттере аппарата.

Фотографии ровер сделал при посадке. На одном из кадров запечатлен горизонт, на другом — грунт и камни.

«Открытый горизонт, много интересного. Не могу дождаться начала работы», — говорится в соцсети космического робота.

Perseverance совершил посадку на Марсе в ночь с 18 на 19 февраля. Процесс приземления устройства в НАСА назвали «семью минутами ужаса», так как он опустился в районе кратера Езеро к северу от марсианского экватора. Недалеко от этого места, по предположениям ученых, миллиарды лет назад протекала река, в которой могла быть жизнь. Аппарату предстоит исследовать поверхность Красной планеты в течение двух следующих лет. Задача ровера — найти признаки древней микробной жизни и, по возможности, обнаружить причины, почему Марс высох.

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