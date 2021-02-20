В России выявили 12 953 случая коронавируса за сутки во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 480 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Иркутской областях, Пермском крае и Челябинской области.