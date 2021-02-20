В России выявили 12 953 случая коронавируса за сутки во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 480 заражений меньше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Иркутской областях, Пермском крае и Челябинской области.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 151 984. За последние сутки вылечились 17 484 человека, за все время — 3 697 433. За сутки умерли 480 пациентов, за весь период — 82 876.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 110,7 млн человек, 2,4 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (28 млн). На втором месте — Индия (10,9 млн), на третьем — Бразилия (10 млн), на четвертом — Великобритания (4,1 млн).