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В России выявили 12 953 случая коронавируса

Константин Зорниченко
Сегодня в 11:57

В России выявили 12 953 случая коронавируса за сутки во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 480 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Иркутской областях, Пермском крае и Челябинской области.

Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 151 984. За последние сутки вылечились 17 484 человека, за все время — 3 697 433. За сутки умерли 480 пациентов, за весь период — 82 876.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 110,7 млн человек, 2,4 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (28 млн). На втором месте — Индия (10,9 млн), на третьем — Бразилия (10 млн), на четвертом — Великобритания (4,1 млн).

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