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«Южный Парк» выпустит еще один специальный эпизод, посвященный пандемии. Он расскажет о вакцинации

Константин Зорниченко
Сегодня в 9:20

Телеканал Comedy Central анонсировал еще один специальный часовой эпизод «Южного Парка», посвященный пандемии коронавируса. Об этом сообщает Variety.

Спешал расскажет о том, как жители Южного Парка требуют вакцину от COVID-19. Главные герои сталкиваются с враждебно настроенной группой активистов, участники которой пытаются помешать школьному учителю сделать прививку.

Выпуск, получивший название «South ParQ Vaccination Special», выйдет 10 марта. Его представит не только Comedy Central, но и MTV2.

Первый спецвыпуск о коронавируса вышел в сентябре прошлого года. Он был посвящен трудностям жизни американцев в период пандемии и высмеивал безответственное отношение людей к персональной защите от инфекции.

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