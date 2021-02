Мэтт Бернингер из The National выпустил новую песню «Let It Be»

Фронтмен американскогой группы The National, Мэтт Бернингер , выпустил песню «Let It Be». Ее можно послушать на всех популярных стриминговых сервисах.

В расширенный вариант «Serpentine Prison» попадет еще один оригинальный трек от Бернингера, а также четыре кавера. Релиз намечен на 12 марта.

В прошлом году The National приняли участие в создании благотворительного альбома «Songs for Australia», вырученные деньги на продажах которого пошли на восстановление лесов Австралии. Музыканты записали кавер на «Never Tear Us Apart» от INXS.