Мэтт Бернингер из The National выпустил новую песню «Let It Be»

Фронтмен американскогой группы The National, Мэтт Бернингер, выпустил песню «Let It Be». Ее можно послушать на всех популярных стриминговых сервисах.
Композиция станет частью делюкс-версии альбома Бернингера «Serpentine Prison». Изначально пластинка увидела свет в октябре прошлого года.
В расширенный вариант «Serpentine Prison» попадет еще один оригинальный трек от Бернингера, а также четыре кавера. Релиз намечен на 12 марта.
В прошлом году The National приняли участие в создании благотворительного альбома «Songs for Australia», вырученные деньги на продажах которого пошли на восстановление лесов Австралии. Музыканты записали кавер на «Never Tear Us Apart» от INXS.