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Мэтт Бернингер из The National выпустил новую песню «Let It Be»

Константин Зорниченко
Сегодня в 8:53

Фронтмен американскогой группы The National, Мэтт Бернингер, выпустил песню «Let It Be». Ее можно послушать на всех популярных стриминговых сервисах.

Композиция станет частью делюкс-версии альбома Бернингера «Serpentine Prison». Изначально пластинка увидела свет в октябре прошлого года.

В расширенный вариант «Serpentine Prison» попадет еще один оригинальный трек от Бернингера, а также четыре кавера. Релиз намечен на 12 марта.

В прошлом году The National приняли участие в создании благотворительного альбома «Songs for Australia», вырученные деньги на продажах которого пошли на восстановление лесов Австралии. Музыканты записали кавер на «Never Tear Us Apart» от INXS.

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