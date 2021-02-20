Полиция начала расследование домашнего насилия со стороны Мэрилина Мэнсона

В США началось полицейское расследование случаев домашнего насилия, в которых может быть виновен рок-музыкант Мэрилин Мэнсон. Об этом сообщил Independent.

Детективы намерены выяснить, причастен ли певец к преступлениям десятилетней давности, в которых его обвиняет одна женщина. По ее словам, эпизоды насилия случились между 2009 и 2011 годами в Западном Голливуде.

Три недели назад американская актриса Эван Рейчел Вуд, известная по сериалу «Мир Дикого Запада», обвинила Мэнсона в абьюзе. Позднее музыканта обвинили в жестокости еще несколько женщин, в том числе бурлекс-танцовщица Эсме Бьянко, снимавшаяся в «Игре престолов» — она заявила, что рокер избивал и резал ее, публично унижал и контролировал всю ее жизнь.

Девушек, состоявших в романтических отношениях с Мэнсоном, поддержала бывшая жена певца Дита фон Тиз и его экс-невеста Роуз МакГоуэн. Обе артистки отметили, что сами не сталкивались с абьюзивным поведением рок-звезды, но верят словам пострадавших.

В связи со скандалом звукозаписывающая студия Loma Vista Recordings расторгла контракт с Мэнсоном — именно она выпустила его последний альбом. Кроме того, эпизоды с музыкантом убрали из сериала «Американские боги». Тем не менее, стримы рок-певца в феврале только выросли.