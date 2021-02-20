перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Полиция начала расследование домашнего насилия со стороны Мэрилина Мэнсона 3:50
Хелена Бонем Картер сыграет в комедии Би-би-си «Уборщик» 2:58
Геймдизайнер Хидэо Кодзима напишет книгу о своем творческом процессе 2:19
Эдгар Райт срежиссирует экранизацию книги Стивена Кинга «Бегущий человек» 1:12
Jakob Owens/Unsplash HBO Max выпустит драму Джея Джея Абрамса «Подлежит изменению»
HBO Max выпустит драму Джея Джея Абрамса «Подлежит изменению» 0:21
В сети появился трейлер мультсериала «Неуязвимый» по комиксу автора «Ходячих мертвецов» Вчера в 23:25
Букингемский дворец лишит принца Гарри почетных воинских медалей Вчера в 22:40
Керри Вашингтон и Шарлиз Терон снимутся в проекте Netflix «Школа добра и зла» Вчера в 22:30
Крис Нот, вероятно, не будет сниматься в продолжении «Секса в большом городе». Он играл Мистера Бига Вчера в 22:26
Austin Distel/Unsplash В Канаде может появиться закон, обязывающий Facebook платить медиакомпаниям
В Канаде может появиться закон, обязывающий Facebook платить медиакомпаниям Вчера в 21:46
Гифку с котом из игры Nyan Cat выставили на аукцион как предмет криптоискусства Вчера в 21:42
Власти Британии первыми одобрили намеренное заражение COVID-19. Добровольцам выплатят компенсацию Вчера в 21:06
Судьба памятника на Лубянке, мультик «Вверх» в стиле аниме и другие новости дня Вчера в 20:41 Дайджест
Стартует новый сезон туристического конкурса «Покажи Москву!» Вчера в 20:36
Bermix Studio/Unsplash Илон Маск: биткоин — «чушь собачья», а решение вложить в него 1,5 млрд долларов — авантюра
Илон Маск: биткоин — «чушь собачья», а решение вложить в него 1,5 млрд долларов — авантюра Вчера в 19:18
Фестиваль «Золотая маска» покажет 16 спектаклей по мотивам творчества Достоевского Вчера в 19:04
«Студия Артемия Лебедева» представила айдентику для Хохловки. Пользователи не оценили Вчера в 18:45
Экозащитники подали в суд на компанию Романа Абрамовича из‑за стройки паркинга в Крылатском Вчера в 18:31
«Я не перестал быть либералом»: Тина Канделаки взяла интервью у Константина Богомолова Вчера в 18:15
Группа Tindersticks выпустила 13-й альбом. В «Distractions» вошли три очень длинных трека Вчера в 17:59
Отключить рекламу

Полиция начала расследование домашнего насилия со стороны Мэрилина Мэнсона

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:50

В США началось полицейское расследование случаев домашнего насилия, в которых может быть виновен рок-музыкант Мэрилин Мэнсон. Об этом сообщил Independent.

Детективы намерены выяснить, причастен ли певец к преступлениям десятилетней давности, в которых его обвиняет одна женщина. По ее словам, эпизоды насилия случились между 2009 и 2011 годами в Западном Голливуде.

Три недели назад американская актриса Эван Рейчел Вуд, известная по сериалу «Мир Дикого Запада», обвинила Мэнсона в абьюзе. Позднее музыканта обвинили в жестокости еще несколько женщин, в том числе бурлекс-танцовщица Эсме Бьянко, снимавшаяся в «Игре престолов» — она заявила, что рокер избивал и резал ее, публично унижал и контролировал всю ее жизнь.

Девушек, состоявших в романтических отношениях с Мэнсоном, поддержала бывшая жена певца Дита фон Тиз и его экс-невеста Роуз МакГоуэн. Обе артистки отметили, что сами не сталкивались с абьюзивным поведением рок-звезды, но верят словам пострадавших.

В связи со скандалом звукозаписывающая студия Loma Vista Recordings расторгла контракт с Мэнсоном — именно она выпустила его последний альбом. Кроме того, эпизоды с музыкантом убрали из сериала «Американские боги». Тем не менее, стримы рок-певца в феврале только выросли.

События недели на afisha.ru
приключение
Конек-горбунок
Новейшая экранизация русской народной сказки с Павлом Деревянко в роли жеребца
электроника
Ishome
Главная российская звезда модульных синтов
триллер
Мавританец
Узник Гуантанамо рассказывает свою историю
боевик
Спаситель
Морпех борется с посттравматическим синдромом и решает другие проблемы
рок
Диана Арбенина и «Ночные снайперы»
Одна из главных женщин русского рока
триллер
Персона
Драма Ингмара Бергмана, получившая две национальные кинопремии Швеции в 1967 году

Другие материалы по темам

Люди
Мэрилин Мэнсон
Дита фон Тиз
Эсме Бьянко
Роуз Макгоуэн
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить