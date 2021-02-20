HBO Max выпустит драму Джея Джея Абрамса «Подлежит изменению»

Стриминговый сервис HBO Max выпустит драму «Подлежит изменению» («Subject To Change»), идею которой придумал Джей Джей Абрамс («Остаться в живых», «Страна Лавкрафта»). Об этом сообщил Deadline.

Шоураннером и исполнительным продюсером сериала станет Дженнифер Йель («Чужестранка», «Легион»). Она поможет рассказать историю о студенте колледжа, который соглашается участвовать в клиническом испытании, искажающем реальность.

Абрамс называет проект «довольно безумным», а Йель характеризует его как «извилистый, заставляющий задумать триллер, где почти все возможно и вместе с тем все спланировано». Реализацией шоу займутся, помимо HBO, Warner Bros. Television и компания Абрамса Bad Robot.

«Мы не можем дождаться, когда воплотим этот сложный, открывающий глаза триллер на HBO Max. Он отправит зрителей в неожиданное путешествие, демонстрируя творческий гений Джея Джея, Дженнифер и команды Bad Robot», — сказала представительница HBO Max Сара Обри.

Прошлой весной HBO Max заказал у продакшн-студии Абрамса еще три сериала — криминальную драму «Duster», хоррор по мотивам «Сияния» и безымянный проект о Темной лиге справедливости.