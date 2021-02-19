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В сети появился трейлер мультсериала «Неуязвимый» по комиксу автора «Ходячих мертвецов»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:25

В сети появился трейлер мультсериала «Неуязвимый», снятого по комиксу создателя «Ходячих мертвецов» Роберта Киркмана. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Amazon Prime Video.

Шоу расскажет о семнадцатилетнем Марке Грейсоне — сыне самого могущественного супергероя планеты Омни-Мэна, который развивает свои собственные силы и обнаруживает, что наследие его отца не такое славное, каким кажется.

Премьера шоу пройдет 26 марта. В этот день выйдут первые три эпизода сериала. Новые серии будут появляться каждую неделю вплоть до 30 апреля.

Марка Грейсона озвучит звезда «Ходячих мертвецов» Стивен Ен, а его отца — Дж. К. Симмонс, известный по фильмам «Человек-паук» и «Одержимость». Других персонажей мультсериала озвучили Марк Хэмисс, Сандра О, Сет Роген, Махершала Али, Закари Куинто, Зази Битц и Гиллиан Джейкобс.

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