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Керри Вашингтон и Шарлиз Терон снимутся в проекте Netflix «Школа добра и зла»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:30

Керри Вашингтон и Шарлиз Терон снимутся в экранизации фантастического романа Сомана Чайнани. Проект будет называться «Школа добра и зла», его разработает Netflix, сообщил Deadline.

Терон сыграет в фильме леди Лессо, а Вашингтон — профессора Дови. Вместе с ними в картине примут участие София Уайли («Классный мюзикл: Мюзикл») и Софиа Энн Карузо («Зло») — они исполнят роли подруг Софи и Агаты, попавших в школу сказочных персонажей.

Снимет киноадаптацию режиссер Пол Фиг («Рождество на двоих», «Девичник в Вегасе»). Сценарий напишут Дэвид Маги («Волшебная страна», «Жизнь Пи») и Лаура Солон («Пусть идет снег»). Среди продюсеров будет Джо Рот («Малефисента», «Улыбка Моны Лизы»).

«Школа добра и зла» — серия книг, первую из которых американский писатель Соман Чайнани выпустил в 2013 году. Фантастические романы были переведены на 30 языков. В России произведения Чайнани публикует издательство Эксмо.

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