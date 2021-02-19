Керри Вашингтон и Шарлиз Терон снимутся в проекте Netflix «Школа добра и зла»

Керри Вашингтон и Шарлиз Терон снимутся в экранизации фантастического романа Сомана Чайнани. Проект будет называться «Школа добра и зла», его разработает Netflix, сообщил Deadline.

Терон сыграет в фильме леди Лессо, а Вашингтон — профессора Дови. Вместе с ними в картине примут участие София Уайли («Классный мюзикл: Мюзикл») и Софиа Энн Карузо («Зло») — они исполнят роли подруг Софи и Агаты, попавших в школу сказочных персонажей.

Снимет киноадаптацию режиссер Пол Фиг («Рождество на двоих», «Девичник в Вегасе»). Сценарий напишут Дэвид Маги («Волшебная страна», «Жизнь Пи») и Лаура Солон («Пусть идет снег»). Среди продюсеров будет Джо Рот («Малефисента», «Улыбка Моны Лизы»).

«Школа добра и зла» — серия книг, первую из которых американский писатель Соман Чайнани выпустил в 2013 году. Фантастические романы были переведены на 30 языков. В России произведения Чайнани публикует издательство Эксмо.