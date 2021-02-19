Букингемский дворец лишит принца Гарри почетных воинских медалей

Принц Гарри и Меган Маркл подтвердили, что не вернутся в британскую королевскую семью, а также к исполнению официальных обязанностей. Герцог лишится почетных воинских званий, в частности — генерал-капитана Королевской морской пехоты Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

Герцог и герцогиня Сассекские должны будут отказаться от патронажа благотворительных организаций. Однако они продолжат оказывать им финансовую поддержку.

«Хотя все опечалены этим решением, герцог и герцогиня остаются горячо любимыми членами [королевской] семьи», — говорится в заявлении резиденции.

Супруги заявили, что перестанут исполнять королевские обязанности еще в январе 2020 года . Они отказались от титулов «Его и Ее королевское высочество», а также больше не получают деньги из королевской казны.

В сентябре супруги подписали контракт с Netflix. Их продюсерская компания будет выпускать документальные фильмы, сериалы, художественные картины и детские программы для платформы. Спустя пару месяцев герцог и герцогиня Сассекские решили создавать подкасты для Spotify.