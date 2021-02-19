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В Канаде может появиться закон, обязывающий Facebook платить медиакомпаниям

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:46

В Канаде начали разрабатывать законопроект, который обяжет Facebook и другие социальные сети платить медиакомпаниям за публикацию новостей. Об этом сообщил Reuters.

Ранее аналогичная инициатива появилась в Австралии — из‑за этого Facebook ввел санкции для местных пользователей и СМИ. Компания пока не отреагировала на канадский документ.

Проектом закона занимается министр наследия Канады Стивен Гильбо. По его словам, потенциальная блокировка медиа страны со стороны Facebook не изменит его планов. Чиновник убежден, что соцсеть должна отчислять часть рекламной выручки изданиям.

«Я подозреваю, что скоро у нас будет пять, десять, пятнадцать стран, которые примут аналогичные правила… собирается ли Facebook разрывать отношения с Германией или Францией?» — сказал министр.

Законопроект начали разрабатывать после соответствующего обращения канадских СМИ к правительству. По предварительным подсчетам, медиакомпании Канады смогут зарабатывать до 490 млн долларов в год на выплатах от Facebook и иных технологических компаний.

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